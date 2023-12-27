Названа стоимость "голой вечеринки" Ивлеевой

Аренда столичного клуба Mutabor для проведения скандальной "голой вечеринки", организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой, обошлась организаторам в 3,6 млн рублей, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник. По информации из этого источника, услуги аренды в соответствии с договором оценились в 2,6 млн рублей, а еще 1,064 млн рублей были потрачены на режиссуру мероприятия.
По предварительным данным, руководство и сотрудники клуба не были в курсе деталей мероприятия, которое изначально было представлено как фотовыставка. Подробности стали известны только во время проведения мероприятия.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.