SHOT: при многомиллионном уклонении он налогов Ивлеева применила "схему ЛерЧек"

Телеведущей и предпринимательнице Анастасии Ивлеевой предъявляют подозрения в использовании схемы уклонения от уплаты налогов, известной как "схема ЛерЧек". По данным источника, Ивлеева разделила свой бизнес на две юридические структуры, чтобы продолжить использовать упрощенную систему налогообложения (УСН).
Она зарегистрировала ООО "Ивлеева продакшн" в 2020 году, сохраняя УСН на обеих компаниях, несмотря на невозможность его применения. Благодаря этой схеме, она утратила более 140 миллионов рублей, которые, предположительно, должны были быть уплачены в виде налогов.
Такое действие может привести к уголовному преследованию по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" с возможным наказанием до пяти лет тюрьмы.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.