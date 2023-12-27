SHOT: при многомиллионном уклонении он налогов Ивлеева применила "схему ЛерЧек"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущей и предпринимательнице Анастасии Ивлеевой предъявляют подозрения в использовании схемы уклонения от уплаты налогов, известной как "схема ЛерЧек". По данным источника, Ивлеева разделила свой бизнес на две юридические структуры, чтобы продолжить использовать упрощенную систему налогообложения (УСН).

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Она зарегистрировала ООО "Ивлеева продакшн" в 2020 году, сохраняя УСН на обеих компаниях, несмотря на невозможность его применения. Благодаря этой схеме, она утратила более 140 миллионов рублей, которые, предположительно, должны были быть уплачены в виде налогов.

Такое действие может привести к уголовному преследованию по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" с возможным наказанием до пяти лет тюрьмы.



