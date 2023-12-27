Девушка сына фигуриста Ильи Авербуха рассказала о том, как её приняли в семью

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Вступив в брак с Ильей Авербухом, актриса Лиза Арзамасова, помимо статуса жены, также стала мачехой. У известного фигуриста есть 19-летний сын Мартин от предыдущего брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Парень хорошо ладит с новой женой своего отца и часто появляется в её личном блоге. Сам Мартин уже два с половиной года живет со своей избранницей Софьей.

Фото: Личный аккаунт Мартина Авербуха в Instagram by Илья Авербух и сын Мартин

Super.ru пишет, что пара встретилась в начале учебы в президентской академии РАНХиГС. Отец был доволен выбором сына. Софья поделилась своим впечатлением:

"Я очень стеснялась, мне было поначалу неловко, но в итоге меня приняли. Я ожидала, что будет все строго и серьезно, а мне сразу улыбнулись и сказали, что наслышаны обо мне и рады меня видеть."

Сейчас Софья полностью "интегрирована в семью" Мартина, и они регулярно посещают семейные ужины у родителей. Новый год влюбленные собираются встретить вместе с родителями Мартина, проведя время дома в кругу близких.

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