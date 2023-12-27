Неадекватные действия Киркорова грозят международным скандалом

Охранник, которого Филипп Киркоров столкнул со сцены в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", оказался гражданином Белоруссии. Сам Короткий рассказал об инциденте, отметив, что он произошел несколько месяцев назад во время концерта Ани Лорак, сообщает EADaily.
"Я стоял на посту на лестнице, ведущей на сцену. Киркоров сидел в зале, но по окончании концерта он встал и направился ко мне. Правила запрещают заходить за кулисы без согласования из-за травмоопасного оборудования. Я предложил ему подождать, чтобы уточнить вопрос с руководством, но он не дождался и, крича "дай пройти", толкнул меня в спину, проходя за кулисы с людьми", — рассказал Короткий.
Охранник получил различные травмы после падения, что привело к осложнениям. Он подал заявление в полицию сразу после инцидента, однако за последние три месяца никаких действий со стороны правоохранительных органов не было. В конце декабря адвокат Киркорова Александр Добровинский подтвердил факт инцидента, добавив, что следователь приходил, но дело было забыто.
Интерес к ситуации придает тот факт, что сам пострадавший, Александр Короткий, является гражданином Белоруссии. Он выразил готовность "идти до конца", что может привести к возможным напряженным отношениям между двумя странами, учитывая заявления Белоруссии о приоритете защиты интересов своих граждан.
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