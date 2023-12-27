Неадекватные действия Киркорова грозят международным скандалом

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Охранник, которого Филипп Киркоров столкнул со сцены в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", оказался гражданином Белоруссии. Сам Короткий рассказал об инциденте, отметив, что он произошел несколько месяцев назад во время концерта Ани Лорак, сообщает EADaily.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

"Я стоял на посту на лестнице, ведущей на сцену. Киркоров сидел в зале, но по окончании концерта он встал и направился ко мне. Правила запрещают заходить за кулисы без согласования из-за травмоопасного оборудования. Я предложил ему подождать, чтобы уточнить вопрос с руководством, но он не дождался и, крича "дай пройти", толкнул меня в спину, проходя за кулисы с людьми", — рассказал Короткий.

Охранник получил различные травмы после падения, что привело к осложнениям. Он подал заявление в полицию сразу после инцидента, однако за последние три месяца никаких действий со стороны правоохранительных органов не было. В конце декабря адвокат Киркорова Александр Добровинский подтвердил факт инцидента, добавив, что следователь приходил, но дело было забыто.

Интерес к ситуации придает тот факт, что сам пострадавший, Александр Короткий, является гражданином Белоруссии. Он выразил готовность "идти до конца", что может привести к возможным напряженным отношениям между двумя странами, учитывая заявления Белоруссии о приоритете защиты интересов своих граждан.