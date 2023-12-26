Рудковская заявила, что Ивлеева заманила Билана и Киркорова в мышеловку

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой стала неожиданным событием для звезд шоу-бизнеса, утверждает продюсер Яна Рудковская в Telegram-канале. По ее словам, гости, включая Диму Билана и Филиппа Киркорова, не осознавали, на какое мероприятие они направляются. Рудковская выразила недовольство тем, что артисты оказались в "мышеловке", не предвидев такого поворота.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvC6mEjtj3-/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Продюсер подчеркнула, что в мире знаменитостей часто устраиваются закрытые мероприятия, однако они не приводят к подобным скандалам. Она также отметила, что она тоже получила приглашение от Ивлеевой, но по причине занятости не смогла присутствовать на вечеринке. Рудковская выразила недоумение по поводу того, как ведущая могла допустить такое развитие событий, добавив, что такие поступки не соответствуют уважению к себе и окружающим.