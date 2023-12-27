Киркорова убрали с постера комедии "Иван Васильевич меняет все"

Из постера ремейка комедии "Иван Васильевич меняет все", премьера которого запланирована на 31 декабря, исчез российский эстрадный певец Филипп Киркоров. Вместо него на обновленном плакате появился шоумен и комик Павел Воля в образе императора Петра I.
Решение об удалении Киркорова из рекламы было принято после его участия в голой вечеринке вместе с Анастасией Ивлеевой. Певец также публично извинился за свое поведение.
Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине, не приняли извинений артиста.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.