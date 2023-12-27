Киркорова убрали с постера комедии "Иван Васильевич меняет все"

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Из постера ремейка комедии "Иван Васильевич меняет все", премьера которого запланирована на 31 декабря, исчез российский эстрадный певец Филипп Киркоров. Вместо него на обновленном плакате появился шоумен и комик Павел Воля в образе императора Петра I.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Решение об удалении Киркорова из рекламы было принято после его участия в голой вечеринке вместе с Анастасией Ивлеевой. Певец также публично извинился за свое поведение.

Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине, не приняли извинений артиста.