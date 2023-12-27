Роспотребнадзор опечатал клуб, где прошла вечеринка Ивлеевой

0:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Роспотребнадзор провел проверку в московском клубе Mutabor, где прошла "голая вечеринка" с участием телеведущей Анастасии Ивлеевой. В результате проверки было выявлено, что часть алкогольной продукции продавалась без лицензии, и также выявлены нарушения санитарных норм.

Клубу было вынесено предписание еще 20 декабря, до проведения скандального мероприятия.