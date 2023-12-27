Роспотребнадзор опечатал клуб, где прошла вечеринка Ивлеевой

Роспотребнадзор провел проверку в московском клубе Mutabor, где прошла "голая вечеринка" с участием телеведущей Анастасии Ивлеевой. В результате проверки было выявлено, что часть алкогольной продукции продавалась без лицензии, и также выявлены нарушения санитарных норм.
Клубу было вынесено предписание еще 20 декабря, до проведения скандального мероприятия.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.