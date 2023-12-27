Шеф из сериала "Кухня" Дмитрий Назаров назвал "чушпанами" участников вечеринки Ивлеевой

1:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер и звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров прочёл стихотворение, посвященное артистам, которые извинились за свое участие в вечеринке, организованной блогершей Анастасией Ивлеевой. Видео с его выступлением было опубликовано в его аккаунте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Шеф из "Кухни" отметил, что испытал чувство стыда за тех, кто снимает видео, извиняясь за свое участие в вечеринке.

"Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански, значит, все вы чушпаны", — прочел свое стихотворение Дмитрий Назаров.

Вечеринка блогерши Насти Ивлеевой прошла 20 декабря в клубе "Мутабор". Согласно дресс-коду, гости должны были явиться в откровенных нарядах. В мероприятии приняли участие Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Ивлееву раскритиковали за проведение откровенной вечеринки.

Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова в январе. По данным СМИ, причиной стали антироссийские заявления актера и его критика спецоперации на Украине. В марте Назаров прокомментировал решение Константина Хабенского уволить его из театра, отметив, что решение худрука было для него тяжелым. Актер рассказал, что изначально руководство планировало временно отстранить его от участия в спектаклях.