Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за ошибки коммунальщиков
SHOT: при многомиллионном уклонении он налогов Ивлеева применила "схему ЛерЧек"
Неадекватные действия Киркорова грозят международным скандалом
Девушка сына фигуриста Ильи Авербуха рассказала о том, как её приняли в семью
47-летняя актриса Риз Уизерспун в купальнике и без макияжа
В Москве певица Цыганова упала в обморок после концерта в Кремлевском дворце
В Турции произошли землятрясения магнитудой 4,7 и 5,2.
Автоэксперты рассказали, с чем связано повышение цен на запчасти
Как устроена "линия Суровикина", которая помогла выполнить главную цель на СВО

Шеф из сериала "Кухня" Дмитрий Назаров назвал "чушпанами" участников вечеринки Ивлеевой

1:41
Шоу-бизнес

Российский актер и звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров прочёл стихотворение, посвященное артистам, которые извинились за свое участие в вечеринке, организованной блогершей Анастасией Ивлеевой. Видео с его выступлением было опубликовано в его аккаунте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Шеф из сериала "Кухня" Дмитрий Назаров назвал "чушпанами" участников вечеринки Ивлеевой
Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Шеф из "Кухни" отметил, что испытал чувство стыда за тех, кто снимает видео, извиняясь за свое участие в вечеринке.

"Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански, значит, все вы чушпаны", — прочел свое стихотворение Дмитрий Назаров.

Вечеринка блогерши Насти Ивлеевой прошла 20 декабря в клубе "Мутабор". Согласно дресс-коду, гости должны были явиться в откровенных нарядах. В мероприятии приняли участие Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Ивлееву раскритиковали за проведение откровенной вечеринки.

Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова в январе. По данным СМИ, причиной стали антироссийские заявления актера и его критика спецоперации на Украине. В марте Назаров прокомментировал решение Константина Хабенского уволить его из театра, отметив, что решение худрука было для него тяжелым. Актер рассказал, что изначально руководство планировало временно отстранить его от участия в спектаклях.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.

Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС
Захотелось вкусного десерта: сделайте за пять минут торт со сметаной и фруктами без выпечки
"Голый шабаш" Ивлеевой произошёл как нельзя кстати Дмитрий Плотников Ни Зеленский, ни Залужный не будут управлять Украиной. Она закончилась Любовь Степушова Ударный флот НАТО пойдёт к Крыму мимо конвенции Монтрё Олег Володин
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Не ведитесь на моду: Натяжные потолки противопоказаны в этих 3 случаях
Не ведитесь на моду: Натяжные потолки противопоказаны в этих 3 случаях
Последние материалы
Автоэксперты рассказали, с чем связано повышение цен на запчасти
Как устроена "линия Суровикина", которая помогла выполнить главную цель на СВО
Топ-5 детективных фильмов с непревзойдённым сюжетом
Полотенце не используем. Доктор назвала главные принципы безопасности при мытье посуды
Врач Павлова рассказала, какие продукты провоцируют онкологические заболевания
Шеф из сериала "Кухня" Дмитрий Назаров назвал "чушпанами" участников вечеринки Ивлеевой
В Тобольске осудили поваров, отравивших 50 детей
Россияне смогут вновь попасть на Хайнань прямым рейсом
Врач назвал дозу алкоголя в день, которая не навредит здоровью
Простой и вкусный салат "Эстонский" с баклажанами: хит любого праздничного стола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников