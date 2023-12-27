Весной 2023 года на фоне налоговых проверок блогеров Настя Ивлеева переписала свою фирму "Ивлеева Продакшн" на подругу детства — Анну Самакову.
По данным Telegram-канала SHOT, эта фирма сейчас и стала основной компанией Ивлеевой, которую сейчас активно проверяет ФНС.
Уже тогда были вопросы к фирме. При выручке в 122 млн руб. и официальной прибыли в 52 млн руб., ООО заплатило 6 млн рублей налогов.
Также, проблемы с ФНС у блогера появились и по другой её компании. На 7 декабря, у её фирмы "Блеск" (рестораны) появились блокировки по счетам, а налоговики и даже не нашли компанию по юрадресу. Сейчас счета компании разморожены, однако вопросы остаются.
Под проверку попадёт и её фирма по производству чипсов "Изи пизи" и газировку — ООО "Коленки пчелы". Выручка за 2022 год составила 445 млн руб., но оплачено 23 млн рублей налогов, пишет портал.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.