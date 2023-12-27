Основной компанией, которую сейчас активно проверяет ФНС, стала "Ивлеева Продакшн"

Весной 2023 года на фоне налоговых проверок блогеров Настя Ивлеева переписала свою фирму "Ивлеева Продакшн" на подругу детства — Анну Самакову.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

По данным Telegram-канала SHOT, эта фирма сейчас и стала основной компанией Ивлеевой, которую сейчас активно проверяет ФНС.

Уже тогда были вопросы к фирме. При выручке в 122 млн руб. и официальной прибыли в 52 млн руб., ООО заплатило 6 млн рублей налогов.

Также, проблемы с ФНС у блогера появились и по другой её компании. На 7 декабря, у её фирмы "Блеск" (рестораны) появились блокировки по счетам, а налоговики и даже не нашли компанию по юрадресу. Сейчас счета компании разморожены, однако вопросы остаются.

Под проверку попадёт и её фирма по производству чипсов "Изи пизи" и газировку — ООО "Коленки пчелы". Выручка за 2022 год составила 445 млн руб., но оплачено 23 млн рублей налогов, пишет портал.

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