Елена Воробей опубликовала серию мемов о "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, в которых фигурирует безвольный Филипп Киркоров и тот самый носок.
Звезда "Аншлага" назвала вечеринку Ивлеевой самым скандальным событием уходящего года.
"Хотя действительно раздетым туда явился один единственный гость, паренёк с Урала, рэпер Vasia… Бедолага дошёл до столицы в одном носке, коим утеплил самое ценное и стал героем огромного числа мемов", — написала Воробей в запрещённой социальной сети.
Юмористка, которая много лет пародирует звёзд эстрады, отметила, что её коллеги "пришли в обычном". В такой одежде, по её словам, они выходят на сцену много лет, оставаясь верными бренду под названием "Голимая попса".
На мемах, опубликованных Воробей, показан извиняющийся слонёнок с носком на хоботе, кадры из "Бриллиантовой руки" с надписью: "Анастасия Ивлеева обманом заводит Филиппа Киркорова на свою вечеринку".
Ранее комик Семён Слепаков* признался, что на репере Vasia был его носок.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.