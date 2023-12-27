Елена Воробей об артистах с "голой вечеринки" Ивлеевой: так выходят на сцену много лет

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елена Воробей опубликовала серию мемов о "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, в которых фигурирует безвольный Филипп Киркоров и тот самый носок.

Фото: Вк-аккаунт Воробей

Звезда "Аншлага" назвала вечеринку Ивлеевой самым скандальным событием уходящего года.

"Хотя действительно раздетым туда явился один единственный гость, паренёк с Урала, рэпер Vasia… Бедолага дошёл до столицы в одном носке, коим утеплил самое ценное и стал героем огромного числа мемов", — написала Воробей в запрещённой социальной сети.

Юмористка, которая много лет пародирует звёзд эстрады, отметила, что её коллеги "пришли в обычном". В такой одежде, по её словам, они выходят на сцену много лет, оставаясь верными бренду под названием "Голимая попса".

На мемах, опубликованных Воробей, показан извиняющийся слонёнок с носком на хоботе, кадры из "Бриллиантовой руки" с надписью: "Анастасия Ивлеева обманом заводит Филиппа Киркорова на свою вечеринку".

Ранее комик Семён Слепаков* признался, что на репере Vasia был его носок.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.