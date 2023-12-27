Певица Ханна показала, что она изменила в своей внешности к Новому году

Многие готовясь к предстоящему Новому году, торопятся избавиться от лишнего, стремясь начать год свежим и обновленным. Певица Ханна приняла решение внести изменения в свой облик всего за несколько дней до праздника. Сегодня она представила своим подписчикам свои предновогодние перемены в историях.

Фото: Личный аккаунт Ханны в Instagram by Ханна

Super.ru пишет, что основным изменением стали волосы певицы: она решила подстричься, радикально обрезав свои длинные белокурые волосы.

"Теперь у меня каре. Я подстригла волосы максимально коротко. Захотелось обновиться, избавиться от всего лишнего, и я без раздумий отрезала около 15 сантиметров", — поделилась своими новостями Ханна и поинтересовалась мнением своих подписчиков относительно своей новой прически.