Многие готовясь к предстоящему Новому году, торопятся избавиться от лишнего, стремясь начать год свежим и обновленным. Певица Ханна приняла решение внести изменения в свой облик всего за несколько дней до праздника. Сегодня она представила своим подписчикам свои предновогодние перемены в историях.
Super.ru пишет, что основным изменением стали волосы певицы: она решила подстричься, радикально обрезав свои длинные белокурые волосы.
"Теперь у меня каре. Я подстригла волосы максимально коротко. Захотелось обновиться, избавиться от всего лишнего, и я без раздумий отрезала около 15 сантиметров", — поделилась своими новостями Ханна и поинтересовалась мнением своих подписчиков относительно своей новой прически.
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