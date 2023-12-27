Актёр Назаров об извиняющихся участниках "голой вечеринки" Ивлеевой: обжигает стыд испанский

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уехавший за рубеж Дмитрий Назаров назвал "испанским стыдом" извинения артистов, участвующих в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой.

Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Назарова

Критикующий СВО актёр Дмитрий Назаров сочинил стихотворение посвящённое "голой вечеринке" Ивлеевой и последовавших вслед за ней извинений Филиппа Киркорова, Димы Билана, Лолиты Милявской, Ольги Орловой.

Звезда проекта "Кухня" считает, что звёзды извиняются зря, так как они ни в чём не виноваты. Он в своём стихе обыгрывает принцип, озвученный в сериале "Слово пацана" о том, что "пацаны не извиняются".

"Обжигает стыд испанский? Извинились? Без вины? Это же не по-пацански. Значит, все вы чушпаны", — прочитал своё рифмованное творение Назаров.

Ранее Назаров призвал к бунту.