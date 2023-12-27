Названа предварительная сумма долга Насти Ивлеевой перед налоговой, из-за чего ей может грозить до 5 лет тюрьмы

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В офисах блогера Анастасии Ивлеевой проводятся проверки. Согласно данным Mash, на аудите находится ИП Узенюк, а также вопросы связанные с доходом от продажи продукции "Изи пизи" — чипсов, газировки, рекламы в социальных сетях и курсов. Сотрудники прибыли по двум адресам и анализируют документацию.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Согласно предварительным данным, задолженность Анастасии Ивлеевой перед налоговой составляет 137 миллионов рублей. Это сумма неуплаченных налогов с 2020 по 2022 год. По информации от Mash, изначальная сумма задолженности составляла более 150 миллионов рублей, из которых телеведущая выплатила только 13 миллионов. Оставшаяся сумма до сих пор не внесена, что стало причиной налоговой проверки.

Федеральная налоговая служба предполагает, что Ивлеева структурировала свой бизнес, предоставляя те же услуги как ИП, так и через ООО "Ивлеева Продакшн" — оба случая облагаются упрощенной системой налогообложения. Это позволяло ей избегать увеличения доходов ИП и ООО, а также не переходить на более высокие ставки налогообложения.

Анастасии Ивлеевой может грозить до пяти лет тюремного заключения по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

Дарья Сагалова - жизнь после "Счастливы вместе", возвращение в "Букины" и новая жизнь