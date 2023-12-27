Адвокат Сенина оценила возможность отсудить у Ивлеевой миллиард моральной компенсации

1:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После печально известной вечеринки началась настоящая "отмена" Насти Ивлеевой. Знаменитости массово отказываются от дружбы с блогершей, прекращают контакты, и Александр Иншаков готовит коллективный иск с целью взыскать 1 миллиард рублей в качестве компенсации за моральный вред, причиненный этим скандальным мероприятием.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Хамовнический суд Москвы уже принял и зарегистрировал коллективный иск против Ивлеевой 26 декабря. Истцами выступает группа из 22 человек. Дата заседания пока не назначена. Как сообщили в KP. RU, юридически возможно требование компенсации после проведения скандальной вечеринки. При этом не существует единых "стандартов" относительно компенсации за моральный вред.

"Моральный вред — это физические и моральные страдания. Единой шкалы компенсации нет, каждый случай индивидуален. Однако самая крупная компенсация в России на сегодня (2,9 миллиарда рублей) была выплачена в результате трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"", — рассказала кандидат юридических наук Елена Сенина.

"Если физический вред не причинен, размер выплаты, обычно, не превышает нескольких десятков тысяч рублей. В предъявленном к Ивлеевой иске указана сумма компенсации морального вреда из-за проведения мероприятия и публичной демонстрации фото/видео материалов. Также заявлен запрет проведения мероприятий и исполнения ранее заключенных контрактов. Для успешного иска истцам против Ивлеевой придется доказать, что она распространяла неприличные материалы и пропагандировала ЛГБТ", — заключила адвокат.