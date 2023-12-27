Выступление Анны Асти на новогодней вечеринке в известном московском клубе Gipsy было отменено из-за ее присутствия на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.
Согласно информации Telegram-канала "Mash", из-за отмены концерта певица лишилась около 6,5 миллиона рублей. Клуб в настоящее время ищет замену Анне. Билеты на мероприятие стоили от 8 до 360 тысяч рублей.
После выступления на Болотной набережной Анна Асти должна была отправиться в Барвиху Luxury Village, теперь ее участие и в этом выступлении под угрозой.
Подобный запрет также коснулся Лолиты Милявской. Как стало известно, ей отменили мини-концерт с 31 декабря по 1 января в легендарном столичном отеле "Метрополь", где она планировала заработать около 5-6 миллионов рублей. Вместо нее выступит малоизвестная кавер-группа, чтобы порадовать гостей, заплативших от 85 до 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков отказался комментировать "голую" вечеринку Ивлеевой.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.