Клуб Gipsy отменил выступление Анны Асти из-за участия в "голой" вечеринке

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выступление Анны Асти на новогодней вечеринке в известном московском клубе Gipsy было отменено из-за ее присутствия на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Фото: prt scr youtube.com/RU TV

Согласно информации Telegram-канала "Mash", из-за отмены концерта певица лишилась около 6,5 миллиона рублей. Клуб в настоящее время ищет замену Анне. Билеты на мероприятие стоили от 8 до 360 тысяч рублей.

После выступления на Болотной набережной Анна Асти должна была отправиться в Барвиху Luxury Village, теперь ее участие и в этом выступлении под угрозой.

Подобный запрет также коснулся Лолиты Милявской. Как стало известно, ей отменили мини-концерт с 31 декабря по 1 января в легендарном столичном отеле "Метрополь", где она планировала заработать около 5-6 миллионов рублей. Вместо нее выступит малоизвестная кавер-группа, чтобы порадовать гостей, заплативших от 85 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков отказался комментировать "голую" вечеринку Ивлеевой.