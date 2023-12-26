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Не простили: Киркорову объявили полный бойкот на ТВ

1:00
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров столкнулся с бойкотом на новогодних телевизионных эфирах, и по всей видимости, впервые за последние тридцать лет не появится в новогоднюю ночь. Различные телевизионные каналы решили исключить его из новогодних программ, в которых он изначально был запланирован. Это решение было принято после участия певца в голой вечеринке, организованной блогершей Анастасией Ивлеевой.

Не простили: Киркорову объявили полный бойкот на ТВ
Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Большая часть номеров с участием Киркорова была записана заранее, но сейчас телевизионщики срочно перемонтируют программы, исключая участие поп-короля. Планируется вырезать его сцены из финала "Маски", "Голубого огонька" и даже из ремейка фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Извинения, которые Киркоров принес публично, пока не приняты, и программы продолжаются без его участия. Кроме того, также из новогодних эфиров исчезнут Лолита и Настя Ивлеева.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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