Не простили: Киркорову объявили полный бойкот на ТВ

Филипп Киркоров столкнулся с бойкотом на новогодних телевизионных эфирах, и по всей видимости, впервые за последние тридцать лет не появится в новогоднюю ночь. Различные телевизионные каналы решили исключить его из новогодних программ, в которых он изначально был запланирован. Это решение было принято после участия певца в голой вечеринке, организованной блогершей Анастасией Ивлеевой.
Большая часть номеров с участием Киркорова была записана заранее, но сейчас телевизионщики срочно перемонтируют программы, исключая участие поп-короля. Планируется вырезать его сцены из финала "Маски", "Голубого огонька" и даже из ремейка фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Извинения, которые Киркоров принес публично, пока не приняты, и программы продолжаются без его участия. Кроме того, также из новогодних эфиров исчезнут Лолита и Настя Ивлеева.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.