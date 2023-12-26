"Я плачу": Лолита высказалась про отмену концертов после голой вечеринки Ивлеевой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская выразила свое недовольство отменой многих своих концертов после участия в "голой" вечеринке у блогерши Анастасии Ивлеевой. В эмоциональном заявлении для MSK1. RU она подчеркнула, что огромное количество запланированных мероприятий теперь находится под угрозой.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Лолита поделилась своим горем, выражая надежду на преодоление сложившейся ситуации и подчеркнув, что организаторы сообщили об отмене нескольких мероприятий.

"Я сейчас плачу, что еще сказать. Там огромное количество мероприятий должно было быть", — поделилась Милявская.

Ранее певица записала видеообращение, в котором пояснила свое присутствие на "арт-выставке" у Ивлеевой как попытку снять накопившийся стресс, а также призвала сохранять человечность в обществе.