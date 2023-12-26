Стали известны подробности иска к Ивлеевой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву могут лишить имущества из-за коллективного иска на сумму в один миллиард рублей, связанного с ее участием в голой вечеринке. Информацию об этом сообщил телеканал RT, который ознакомился с содержанием искового заявления. В иске подчеркивается "грубое нарушение морально-нравственных принципов российского государства и общества, традиционных и культурных ценностей", что является основанием для принятия обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество Ивлеевой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Ранее суд в Москве удовлетворил коллективный иск в отношении Ивлеевой, связанный с голой вечеринкой. Истцы требовали компенсацию в размере одного миллиарда рублей с последующим перечислением средств в фонд участников спецоперации "Защитники Отечества".