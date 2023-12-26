Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"

Певца Филиппа Киркорова рассматривают для исключения из участия в музыкальном шоу "Маска" на канале НТВ из-за его участия в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Инсайдерские источники отмечают, что руководство телеканала потребовало создание версии программы без Киркорова до 31 декабря. Продюсерам сообщили, что основной причиной такого решения стало участие певца в контроверсиальном мероприятии Ивлеевой. Вместе с тем, указывается, что это решение было вынесено до того, как Киркоров публично извинился, и поэтому, возможно, его участие в финальной версии "Маски" останется открытым вопросом.

Ранее сам певец приносил извинения за свое участие в голой вечеринке, утверждая, что не осведомлен о ее тематике и покинул мероприятие, как только осознал его характер.