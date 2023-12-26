"До меня домогались все": Митя Фомин рассказал о начале своей карьеры в США

Молодой и талантливый музыкант Митя Фомин отправился в США с надеждой построить карьеру, но столкнулся с трудностями и жесткой реальностью. Попав в неблагоприятное время и место, ему пришлось выживать, бросив исходные планы. Работа в клининге и уход за пожилыми стали единственным способом заработка.
Удивительным образом, благодаря навыкам массажиста, Митя нашел выход, но столкнулся с неприятными ситуациями, связанными с недопониманием его профессии в американском обществе.
"У меня были очень неприятные ситуации, потому что домогались абсолютно все: и мужчины, и женщины", — признался Митя Фомин в интервью Московскому Комсомольцу.
Несмотря на трудности, Митя Фомин смог преодолеть вызовы и найти свой путь в стране возможностей.
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