Извинения "звёзд" за "голую вечеринку": покаяние или маневр

После общественного возмущения из-за проведенной "голой вечеринки", знаменитости, включая Ивлееву, Милявскую, Билана, Киркорова и Собчак, вынуждены были извиниться перед публикой.
Возникает вопрос, были ли эти извинения искренними, или же они стали результатом командного решения. Звезды признали, что "случайно попали не туда", и объявили, что не знали о характере мероприятия.
Как сообщает Московский Комсомолец, некоторые из них, такие как Лолита Милявская, Киркоров и Собчак, выразили сожаление и призвали сохранять человечность в обсуждении произошедшего.
Однако общественность остается скептически настроенной по отношению к этим извинениям, вспоминая слова протоиерея Димитрия Смирнова о том, что "покаяние — это вам не 'ай эм сорри'".
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.