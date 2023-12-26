Извинения "звёзд" за "голую вечеринку": покаяние или маневр

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После общественного возмущения из-за проведенной "голой вечеринки", знаменитости, включая Ивлееву, Милявскую, Билана, Киркорова и Собчак, вынуждены были извиниться перед публикой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Возникает вопрос, были ли эти извинения искренними, или же они стали результатом командного решения. Звезды признали, что "случайно попали не туда", и объявили, что не знали о характере мероприятия.

Как сообщает Московский Комсомолец, некоторые из них, такие как Лолита Милявская, Киркоров и Собчак, выразили сожаление и призвали сохранять человечность в обсуждении произошедшего.

Однако общественность остается скептически настроенной по отношению к этим извинениям, вспоминая слова протоиерея Димитрия Смирнова о том, что "покаяние — это вам не 'ай эм сорри'".