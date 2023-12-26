Super: певец Шура перенес инсульт

У певца Шуры возникли проблемы со здоровьем, о чем сообщило издание Super, ссылаясь на близкое окружение артиста. Полгода назад у Шуры случился микроинсульт во время отдыха в Крыму. По словам источников, за несколько дней до инцидента у певца ухудшилось самочувствие, проявившееся в проблемах с зрением и затрудненной речи. Шуру госпитализировали в реанимацию в Крыму, а затем перевезли в больницу в Москве.
Источник также отметил, что артист восстанавливался месяц после инсульта, в результате чего пришлось отменить запланированные концерты. На данный момент Шура чувствует себя хорошо, однако продолжает работать без выходных. Певец планирует активные выступления с декабря по середину января.
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