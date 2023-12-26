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Певица Лолита сообщила об отмене концертов после вечеринки Ивлеевой

1:14
Шоу-бизнес

Концерты Лолиты Милявской отменены после провокационной вечеринки, устроенной блогершей Анастасией Ивлеевой. Об этом сама исполнительница рассказала в интервью РБК.

Певица Лолита сообщила об отмене концертов после вечеринки Ивлеевой
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Ничего не могу поделать, кроме как принять это как факт. Я разочарована, и давление возросло. Постараюсь держаться", — отметила Лолита.

26 декабря появилась информация, что в Чехове зрители массово возвращают билеты на концерт Лолиты Милявской после скандальной "голой" вечеринки Ивлеевой. Позднее эти слухи были опровергнуты.

Милявская подчеркнула, что не видит причин для отмены своих концертов. Ранее она рассказала, что некоторые люди также требуют исключить ее из новогодних программ.

Ивлеева провела вечеринку 20 декабря в клубе "Мутабор". Согласно дресс-коду, гости должны были явиться в полуобнаженном виде. В мероприятии приняли участие Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу критикуют за провокационную тематику вечеринки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

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