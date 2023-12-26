Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события. В интервью News. ru он подчеркнул, что размещение видео из мероприятия в сети было необязательным, и при отсутствии онлайн-демонстрации участники вечеринки могли бы даже раздеться полностью.
Соседов выразил недоумение относительно решения поделиться подобным контентом в интернете, замечая, что участники вполне могли бы просто наслаждаться вечеринкой без онлайн-публикаций. Критик добавил, что данный инцидент стал результатом стремления к зрелищности и неотработанного чувства меры у артистов, подчеркнув, что в таких ситуациях проявляется недостаток культуры и воспитания у присутствовавших на вечеринке личностей.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.