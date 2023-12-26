Анастасия Ивлеева удалила антивоенные посты в Instagram*

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Из аккаунта Анастасии Ивлеевой в Instagram* исчезли антивоенные посты, сообщает Telegram-канал "Baza".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

С профиля Ивлеевой пропал пост с черным квадратом и текстом "Нет войны", а также изображение с голубем мира и призывом к прекращению военных действий в пользу мирных переговоров. Время удаления этих записей остается неизвестным.

Несколько дней назад Анастасия впервые прокомментировала вечеринку "голую" вечеринку в "Мутаборе", извинившись за появление фотографий из мероприятия в интернете. Она также обещала перевести полученные деньги со второго дня вечеринки в благотворительный фонд.

Ранее сообщалось, что продюсер Иншаков намерен отсудить у Ивлеевой 1 млрд рублей за "голую" вечеринку, а Филипп Киркоров принёс публичные извинения.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.