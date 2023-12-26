После короткой разлуки телеведущая Виктория Боня вновь воссоединилась с дочерью Анджелиной и с радостью поделилась этим событием в запрещенной соцсети. В суете рождественских и новогодних приготовлений у Вики было мало времени для общения с поклонниками, поэтому она опубликовала трогательный момент встречи в аэропорту лишь спустя два дня.
Super.ru пишет, что Боня призналась, что теперь, когда её дочь рядом, она готова взять на себя ответственность за роль Санты. Вместе они отправились на предпраздничный шопинг, и похоже, Виктория справилась с этой задачей на ура, порадовав 11-летнюю Анджелину необычным подарком.
"Самый крутой подарок на Рождество - это... Короче, это очки Ray-Ban с камерой", - поделилась Боня.
Теперь мама и дочь вместе, и, как ласково обращается Виктория к дочери, "Энджи", собираются фиксировать все вокруг с помощью новых очков. Вика также заверила, что с их помощью будет создавать реакции людей на её лицо. Главное, как она шутит, показать фото до пластики и все будет в порядке.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.