Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о необычном подарке дочери на Рождество

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

После короткой разлуки телеведущая Виктория Боня вновь воссоединилась с дочерью Анджелиной и с радостью поделилась этим событием в запрещенной соцсети. В суете рождественских и новогодних приготовлений у Вики было мало времени для общения с поклонниками, поэтому она опубликовала трогательный момент встречи в аэропорту лишь спустя два дня.

Фото: боня by Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Super.ru пишет, что Боня призналась, что теперь, когда её дочь рядом, она готова взять на себя ответственность за роль Санты. Вместе они отправились на предпраздничный шопинг, и похоже, Виктория справилась с этой задачей на ура, порадовав 11-летнюю Анджелину необычным подарком.

"Самый крутой подарок на Рождество - это... Короче, это очки Ray-Ban с камерой", - поделилась Боня.

Теперь мама и дочь вместе, и, как ласково обращается Виктория к дочери, "Энджи", собираются фиксировать все вокруг с помощью новых очков. Вика также заверила, что с их помощью будет создавать реакции людей на её лицо. Главное, как она шутит, показать фото до пластики и все будет в порядке.