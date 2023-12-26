В то время как многие обсуждают итоги уходящего года, певица Люся Чеботина решила представить свои личные успехи. В запрещенной социальной сети певица собрала все свои достижения в одной фотосессии, демонстрируя дорогостоящие подарки, которые она сделала себе в этом году.
Отвечая на вопросы своих подписчиков, Люся использовала креативный подход, вдохновленный хитом своей коллеги Инстасамки. В отличие от Даши Инстасамки, которая гордилась покупками своего мужа, Чеботина ясно дала понять, что она независима и способна на всё сама. "Эту машину я купила сама. Эту шубу я купила сама. Ювелирку, сумки — все сама", — поделилась она со своими поклонниками. Подписчики уже оценили личные успехи Люси. Поклонники полностью верят в самостоятельность артистки и уверены, что ее список достижений в следующем году будет еще внушительнее.
На такой пост Люсю сподвигли обвинения общественности в том, что достичь успехов как творческих, так и личных ей кто-то помогает.
"Просто надоело, что все так думают", — ответила она одному из своих поклонников.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.