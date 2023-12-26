Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гражданин КНР задержан при попытке незадекларированного вывоза краба из Приморья
Педагог рассказал о вреде ремня и бойкота в воспитании детей
"Социалистический город Березники" включен в перечень объектов культурного наследия Пермского края
Innostage: рынок инфобезопасности в России вырастет на 40%
Библейская история о "разделении" Красного моря получила научное объяснение
Удержать влагу. Специалист объяснила, что нужно делать зимой после горячей ванны
Подорожание в 2024 году: что ждет Ставрополье
Автоэксперты назвали снижение спроса причиной роста цен на техосмотр
Житель Тюмени оплатил двухмиллионный долг по алиментам после ареста автомобиля

Певица Люся Чеботина похвасталась роскошными подарками, которые сделала сама себе

1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В то время как многие обсуждают итоги уходящего года, певица Люся Чеботина решила представить свои личные успехи. В запрещенной социальной сети певица собрала все свои достижения в одной фотосессии, демонстрируя дорогостоящие подарки, которые она сделала себе в этом году.

Певица Люся Чеботина похвасталась роскошными подарками, которые сделала сама себе
Фото: Личный аккаунт Люси Чеботиной в Instagram by Люся Чеботина

Отвечая на вопросы своих подписчиков, Люся использовала креативный подход, вдохновленный хитом своей коллеги Инстасамки. В отличие от Даши Инстасамки, которая гордилась покупками своего мужа, Чеботина ясно дала понять, что она независима и способна на всё сама. "Эту машину я купила сама. Эту шубу я купила сама. Ювелирку, сумки — все сама", — поделилась она со своими поклонниками. Подписчики уже оценили личные успехи Люси. Поклонники полностью верят в самостоятельность артистки и уверены, что ее список достижений в следующем году будет еще внушительнее.

На такой пост Люсю сподвигли обвинения общественности в том, что достичь успехов как творческих, так и личных ей кто-то помогает.

"Просто надоело, что все так думают", — ответила она одному из своих поклонников.

EXILE — уход "Хазяев" с Твича, сравнение с MrBeast, обзор дома родителей / Вписка
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Виновата Ивлеева: фанаты Лолиты Милявской сдают билеты на её концерты

Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
"Сельдь под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Смертников ВСУ отвлекли ударом по БДК "Новочеркасск" Любовь Степушова Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк
Милявская о наказании за "голую вечеринку" Ивлеевой: живой человек делает работу над ошибками
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Последние материалы
Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов
Мониторинг EMEAT: в России снижаются цены на птицу и говядину
Потрясающая закуска из баклажан: получается такой вкусной, что за уши не оттащишь
Это нельзя: садовод рассказала, чем опасен навоз для посадки растений
Депутат Рады Горенюк: закон о мобилизации начнёт действовать не раньше весны
Садальский заявил, что дочь Эльдара Рязанова не выполнила последнюю волю отца: "Оля, не звезди"
Роскошный особняк из фильма "Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке” выставили на торги
Сценарист "Слова пацана" объяснил, почему полгода готовился к съемкам
Эксперты рассказали, как украсить комнату к Новому году
Автоэксперт Гудков назвал способы, продлевающие жизнь мотора автомобиля зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников