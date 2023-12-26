Дима Билан оправдался за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой: это был джентльменский заезд

1:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дима Билан подробно объяснил, как и почему пришёл на "голую вечеринку" Насти Ивлеевой.

Фото: ВК-аккаунт Димы Билана

Билан рассказал, что 20 декабря был приглашён на арт-выставку Анастасии Ивлеевой.

"Это меропритяие было как окно между другими моими работами. Это был краткосрочный и джентльменский заезд. О дресс-коде я знал, но понимание этого дресс-кода у кадого своё. В моём понимании он выгладел так — водолазка, объяёмный плащ, брюки и ботинки", — сказал певец в своём обращении.

Победитель "Евровидения" подчеркнул, что появление на светких мероприятиях является частью его профессии.

"Приглашение было из разряда обычных светских вечеров. Знать заранее что себе позволит надеть тот или иной гость я просто не мог. Я могу отвечать только за себя", — объяснил артист.

Билан рассказал, что сразу понял, в какую обстановку попал и решил не выкладывать фото и видео с мероприятия в своих социальных сетях, так как уважает свою аудиторию и своих сограждан.

Он заверил, что за участе в арт-выставке никому ничего не платил.

"Поздоровался и ушёл работать дальше. Прекрасно понимаю негодование наших людей, тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой", — сказал артист.

Певец назвал информацию о его участии в скандальной вечеринке клеветой. Билан заверил, что всегда будет стоять горой за свою страну и рассказал, что 5 декабря дал концерт в поддержку СВО.