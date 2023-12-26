Филипп Киркоров принёс публичные извинения за "голую" вечеринку Ивлеевой

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выразил публичные извинения на своей странице ВКонтакте за свое участие в проведении противоречивой вечеринки в стиле 18+ в клубе "Мутабор".

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Артист признал свою безответственность, осознал ошибку и обратился с просьбой прощения. Событие, прошедшее 21 декабря, с участием полуголых звезд, вызвало широкий резонанс, вынудив организатора Настю Ивлееву также публично извиниться.