Филипп Киркоров принёс публичные извинения за "голую" вечеринку Ивлеевой

Филипп Киркоров выразил публичные извинения на своей странице ВКонтакте за свое участие в проведении противоречивой вечеринки в стиле 18+ в клубе "Мутабор".
Артист признал свою безответственность, осознал ошибку и обратился с просьбой прощения. Событие, прошедшее 21 декабря, с участием полуголых звезд, вызвало широкий резонанс, вынудив организатора Настю Ивлееву также публично извиниться.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.