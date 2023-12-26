Николаев рассказал, кто подтолкнул Пугачёву уехать из России

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певице Алле Пугачёвой пришлось рассмотреть возможность покинуть Россию из-за своего супруга Максима Галкина*. Такую точку зрения высказал Юрий Николаев, бывший ведущий программы "Утренняя почта", в эфире программы Андрея Малахова на канале "Россия 1".

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Николаев признался, что ему грустно из-за решения Примадонны уехать.

"Раньше все любили Аллу Пугачёву. А сейчас... Грустно, что она уехала... Но, видимо, его это не остановило", — отметил Николаев.

Телеведущий добавил, что он не намерен осуждать ни одного из них. Тем не менее, Николаев признал, что ему очень жаль, что Пугачёва попала в такую ситуацию.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.