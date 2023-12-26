Легендарный композитор Раймонд Паулс поделился воспоминаниями о трудном взаимодействии с Аллой Пугачевой вне сцены.
Он отметил, что в молодости Примадонна часто устраивала дебоши, особенно после употребления алкоголя.
В одном из эпизодов в конце 70-х годов Пугачева, будучи выпившей, разбила очки дежурной по этажу в ленинградской гостинице. Однако композитор уточнил, что эти очки не принадлежали ему.
Также Паулс рассказал о шумных посиделках и скандалах в доме, где жили соседи Пугачевой, в частности, режиссер Марк Захаров.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.