13-летняя блогерша Милана Хаметова купила трехэтажный особняк

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В социальных сетях юная блогерша и участница "Super House" и исполнительница роли "дочки" в многочисленных видео блогера Давы (Давид Манукян) поделилась фотографией, на которой стоит у двери кирпичного дома, держа в руках ключ. В своем посте она написала:

Фото: Личный аккаунт Миланы Хаметовой в Instagram by Милана Хаметова

«Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового Года! В деда мороза я, конечно, верю, но в себя больше!».

Хаметова призвала своих подписчиков «верить в свои мечты», но некоторые из них выразили скептицизм относительно покупки дома молодой блогершей.

В комментариях появились высказывания скептиков, сомневающихся в том, что Хаметова сама приобрела такой дорогой объект недвижимости. Возникли шутливые комментарии, например: «Дом купила. Осталось паспорт хотя бы теперь получить»; «Это ей Дава скорее всего купил. Ну или добавил примерно 70%. Не думаю, что она прям миллионы зарабатывает».

Также возник вопрос о доходах Хаметовой. Девочка имеет внушительную аудиторию на YouTube, снимает ролики в других соцсетях, выпускает музыкальные треки, некоторые из которых становятся популярными.

СНИППЕТ ТРЕКА МИЛАНА ХАМЕТОВА - "КУПИ ПЁСИКА"