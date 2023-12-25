В социальных сетях юная блогерша и участница "Super House" и исполнительница роли "дочки" в многочисленных видео блогера Давы (Давид Манукян) поделилась фотографией, на которой стоит у двери кирпичного дома, держа в руках ключ. В своем посте она написала:
«Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового Года! В деда мороза я, конечно, верю, но в себя больше!».
Хаметова призвала своих подписчиков «верить в свои мечты», но некоторые из них выразили скептицизм относительно покупки дома молодой блогершей.
В комментариях появились высказывания скептиков, сомневающихся в том, что Хаметова сама приобрела такой дорогой объект недвижимости. Возникли шутливые комментарии, например: «Дом купила. Осталось паспорт хотя бы теперь получить»; «Это ей Дава скорее всего купил. Ну или добавил примерно 70%. Не думаю, что она прям миллионы зарабатывает».
Также возник вопрос о доходах Хаметовой. Девочка имеет внушительную аудиторию на YouTube, снимает ролики в других соцсетях, выпускает музыкальные треки, некоторые из которых становятся популярными.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.