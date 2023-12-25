Ситуация вокруг Филиппа Киркорова, оказавшегося в центре скандала после инцидента с охранником, породила обсуждения и вызвала предложения о лишении артиста звания народного артиста России и родительских прав.
Статьи в СМИ и общественные высказывания поднимают вопрос о возможных санкциях, но сильно разделяют общественное мнение. Некоторые предлагают радикальные меры, вплоть до публичного унижения, в то время как другие подчеркивают необходимость объективного расследования и соблюдения законных процедур.
Публичные фигуры и общественные деятели высказывают различные точки зрения, подчеркивая сложность ситуации и неоднозначность дальнейших шагов.
У Филиппа Киркрова отменили заказной концерт после "голой вечеринки" — это плата за грех. По некоторым данным, Филипп потерял на это миллионов семь, как сообщает Московский комсомолец.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.