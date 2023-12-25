Плата за грех: Киркоров лишился нескольких миллионов из-за скандала с вечеринки Ивлеевой

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ситуация вокруг Филиппа Киркорова, оказавшегося в центре скандала после инцидента с охранником, породила обсуждения и вызвала предложения о лишении артиста звания народного артиста России и родительских прав.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Статьи в СМИ и общественные высказывания поднимают вопрос о возможных санкциях, но сильно разделяют общественное мнение. Некоторые предлагают радикальные меры, вплоть до публичного унижения, в то время как другие подчеркивают необходимость объективного расследования и соблюдения законных процедур.

Публичные фигуры и общественные деятели высказывают различные точки зрения, подчеркивая сложность ситуации и неоднозначность дальнейших шагов.

У Филиппа Киркрова отменили заказной концерт после "голой вечеринки" — это плата за грех. По некоторым данным, Филипп потерял на это миллионов семь, как сообщает Московский комсомолец.