Появилась информация, что уголовное дело в отношении Филиппа Бедросовича Киркорова так и не заведено.
Оказывается, травма охранника "не представляет опасности" для его жизни.
"Надо было, что у потерпевшего Александра мозг вытекал. А так, парень всего-то месяц был на больничном", — пишет "Царьград.
В распоряжении телеканала попали больничные заключения по обследованию пострадавшего. Спустя несколько недель у охранника сохранился разрыв связок.
По мнению автора статьи, "певца в перьях" необходимо наказывать по всей строгости. И никакой пресс-секретарь Дмитрий Песков не поможет — всю гнилую "актёрскую элитку" — на свалку, отмечает портал.
На данный момент документы отправлены в райпрокуратуру. Та обязана утвердить "законность беззакония".
"Очень бы неплохо теперь рядом с Киркоровым присадить того, что так старательно заминает дело", — подытожило тздание.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.