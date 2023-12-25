Киркорова начали отмазывать: "Охранник порвал себе связку сам"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Появилась информация, что уголовное дело в отношении Филиппа Бедросовича Киркорова так и не заведено.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Оказывается, травма охранника "не представляет опасности" для его жизни.

"Надо было, что у потерпевшего Александра мозг вытекал. А так, парень всего-то месяц был на больничном", — пишет "Царьград.

В распоряжении телеканала попали больничные заключения по обследованию пострадавшего. Спустя несколько недель у охранника сохранился разрыв связок.

По мнению автора статьи, "певца в перьях" необходимо наказывать по всей строгости. И никакой пресс-секретарь Дмитрий Песков не поможет — всю гнилую "актёрскую элитку" — на свалку, отмечает портал.

На данный момент документы отправлены в райпрокуратуру. Та обязана утвердить "законность беззакония".

"Очень бы неплохо теперь рядом с Киркоровым присадить того, что так старательно заминает дело", — подытожило тздание.

Полиция отказала в возбуждении дела против Киркорова прокуратура проверит это решение