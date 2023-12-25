Оксана Самойлова обратилась к поклонникам на фоне критики ее старшей дочери Ариелы

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Не секрет, что дети известных личностей часто сталкиваются с трудностями из-за публичного внимания и критики. Эта ситуация особенно сложна для старшей дочери Оксаны Самойловой и Джигана.

Фото: Соцсети Оксаны Самойловой в Instagram

Ариела, будучи всего лишь 12-летней, сталкивается с критикой за свое увлечение макияжем, дорогими сумками, а также за выпуск своего первого трека. Негодующих комментариев много, а её родители — мама Оксана Самойлова, не могут остаться равнодушными к этой ситуации.

Оксана выразила свое удивление и негодование в запрещенной соцсети, рассказав, что наткнулась на ролик из влога Ариелы, где та рассказывает о своих расходах. Прочитав комментарии, она официально выразила свое возмущение относительно нападок на детей.

"Как можно такое писать про детей? Ну вот скажите мне, просто как? Ладно про взрослых, но про детей!" — поделилась блогер.

По всей видимости, основные претензии хейтеров не ограничиваются лишь расходами девочки и охватывают разные аспекты её жизни.