Не секрет, что дети известных личностей часто сталкиваются с трудностями из-за публичного внимания и критики. Эта ситуация особенно сложна для старшей дочери Оксаны Самойловой и Джигана.
Ариела, будучи всего лишь 12-летней, сталкивается с критикой за свое увлечение макияжем, дорогими сумками, а также за выпуск своего первого трека. Негодующих комментариев много, а её родители — мама Оксана Самойлова, не могут остаться равнодушными к этой ситуации.
Оксана выразила свое удивление и негодование в запрещенной соцсети, рассказав, что наткнулась на ролик из влога Ариелы, где та рассказывает о своих расходах. Прочитав комментарии, она официально выразила свое возмущение относительно нападок на детей.
"Как можно такое писать про детей? Ну вот скажите мне, просто как? Ладно про взрослых, но про детей!" — поделилась блогер.
По всей видимости, основные претензии хейтеров не ограничиваются лишь расходами девочки и охватывают разные аспекты её жизни.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.