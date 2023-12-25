Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турецкие предприятия опустошают запасы рабочей силы: ищут сотрудников в Германии
Материнский капитал можно теперь использовать на таунхаусы
Топ-5 лучших новогодних фильмов для детей
Простой салат с рисом и ветчиной: всего четыре ингредиента, а так вкусно!
Нужно ли мыть голову перед походом в парикмахерскую
Уголовное дело по исчезновению пенсионерки: следователи расследуют загадочное происшествие
Врач Лебедева назвала самые вредные для человеческого организма продукты
Эффективные методы ремонта отверстий в металлической кровле: от простых приемов до профессиональных материалов
В недостроенном самарском ЖК горожанин покупает квартиру за 110 мллионов рублей

Оксана Самойлова обратилась к поклонникам на фоне критики ее старшей дочери Ариелы

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Не секрет, что дети известных личностей часто сталкиваются с трудностями из-за публичного внимания и критики. Эта ситуация особенно сложна для старшей дочери Оксаны Самойловой и Джигана.

Оксана Самойлова обратилась к поклонникам на фоне критики ее старшей дочери Ариелы
Фото: Соцсети Оксаны Самойловой в Instagram

Ариела, будучи всего лишь 12-летней, сталкивается с критикой за свое увлечение макияжем, дорогими сумками, а также за выпуск своего первого трека. Негодующих комментариев много, а её родители — мама Оксана Самойлова, не могут остаться равнодушными к этой ситуации.

Оксана выразила свое удивление и негодование в запрещенной соцсети, рассказав, что наткнулась на ролик из влога Ариелы, где та рассказывает о своих расходах. Прочитав комментарии, она официально выразила свое возмущение относительно нападок на детей.

"Как можно такое писать про детей? Ну вот скажите мне, просто как? Ладно про взрослых, но про детей!" — поделилась блогер.

По всей видимости, основные претензии хейтеров не ограничиваются лишь расходами девочки и охватывают разные аспекты её жизни.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В "Голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "Голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Галкин* показал романтический вечер с Пугачёвой: 12 лет узаконенного счастья
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Киркорову запретили выступать в театре МХАТ им. Горького
Марьинка взята, фронт ВСУ на этом участке посыпался, считают бойцы ВС РФ Любовь Степушова "Москитная логистика" ВСУ: единственный вариант, разрешённый русскими Дмитрий Плотников Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино" Анжела Якубовская
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Он красив и еще выделяет яд для грызунов: посадите этот цыеток у себя на участке
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
Последние материалы
Эксперт Хайцеэр рассказал, как сделать, чтобы машина не "билась током"
Клин клином: от моли и гусениц можно избавиться с помощью этого сорняка-вредителя
Как ровно накрасить губы красной помадой
На хлебозаводе раскрыли подробности о хлебе в пакетах
В Госдуме после отравления Красовского заявили, что ГУР Украины является террористической организацией
Управление стрессом и полноценный сон: 12 ключевых советов для достижения гладкой кожи, как у ребенка
Врач Ниязов: поблажек для девушек в космосе нет
Плохая новость для Киева: новый российский "Панцирь СМ" прибыл на фронт
Терапевт Асанов рассказал, какие заболевания обостряются в новогоднюю ночь
Хлеб станет отличным удобрением: подойдёт и старый продукт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников