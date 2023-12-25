Тина Канделаки раскрыла секрет стройности

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки откликнулась на запрос подписчика в Instagram*, который искал совет по похудению. Канделаки поделилась своими рекомендациями, подчеркивая важность правильного питания, регулярных тренировок и соблюдения режима сна для достижения желаемых результатов. В своем блоге она активно пропагандирует здоровый образ жизни, демонстрируя эффективные упражнения и подчеркивая, что утренние тренировки стали для нее привычным образом жизни.

Фото: Личный аккаунт Тины Канделаки в Инстаграм

Тина Канделаки, вышедшая замуж за медиаменеджера Василия Бровко в 2014 году, призналась в желании завести ребенка от любимого человека, несмотря на возрастовую разницу. Хотя появились слухи о рождении сына при помощи суррогатной матери в 2023 году, официального подтверждения от супругов не поступило. У Тины есть двое детей от предыдущего брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным: 23-летняя дочь Мелания и 22-летний сын Леонтий. После 11 лет брака с Кондрахиным пара развелась в 2010 году.

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