Певица Сенчукова объяснила развод сына неправильным поведением супруги

На шоу "Секрет на миллион" Наталья Сенчукова раскрыла, что она консультировалась с сыном Василия и его женой Дарьей по поводу проблем в отношениях. Певица поделилась, что общалась как с Васей, так и с Дашей, пытаясь помочь им разрешить сложившиеся трудности. Она отметила, что Васе нужно больше внимания, чтобы укрепить свои отношения.
Сенчукова также рассказала о том, что Дарья признала свои ошибки в поведении и поздно осознала свою неправильность, выражая желание сохранить брак. Тем не менее, развод уже был невозможен.
Василий Рыбин, в свою очередь, высказался о причинах разрыва отношений, подчеркнув сильную ревность со стороны Дарьи после длительного совместного времени. Василий отметил, что не стремился конфликтовать, но столкнулся с неприятными ситуациями из-за ревности и "мозгования" со стороны бывшей партнерши.
Музыкант также отметил полное несовпадение жизненных позиций и интересов, а также свою неспособность удовлетворить желания Дарьи как факторы, приведшие к разводу.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.