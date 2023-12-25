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Певица Сенчукова объяснила развод сына неправильным поведением супруги

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На шоу "Секрет на миллион" Наталья Сенчукова раскрыла, что она консультировалась с сыном Василия и его женой Дарьей по поводу проблем в отношениях. Певица поделилась, что общалась как с Васей, так и с Дашей, пытаясь помочь им разрешить сложившиеся трудности. Она отметила, что Васе нужно больше внимания, чтобы укрепить свои отношения.

Певица Сенчукова объяснила развод сына неправильным поведением супруги
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Натальи Сенчуковой

Сенчукова также рассказала о том, что Дарья признала свои ошибки в поведении и поздно осознала свою неправильность, выражая желание сохранить брак. Тем не менее, развод уже был невозможен.

Василий Рыбин, в свою очередь, высказался о причинах разрыва отношений, подчеркнув сильную ревность со стороны Дарьи после длительного совместного времени. Василий отметил, что не стремился конфликтовать, но столкнулся с неприятными ситуациями из-за ревности и "мозгования" со стороны бывшей партнерши.

Музыкант также отметил полное несовпадение жизненных позиций и интересов, а также свою неспособность удовлетворить желания Дарьи как факторы, приведшие к разводу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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