Инцидент с охранником: адвокат Киркорова опровергает обвинения и обвиняет в попытке очернения

Адвокат Александр Добровинский заявил, что ситуация с охранником, которого толкнул Филипп Киркоров в сентябре, была разрешена ещё тогда.
По словам адвоката, после инцидента следователь посетил народного артиста, обсудил детали с ним, и стороны договорились.
Теперь Добровинский утверждает, что инцидент стал предметом обсуждения с целью подчеркнуть его после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Несмотря на требования охранника привлечь Киркорова к ответственности, адвокат утверждает, что певцу ничего не грозит.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.