Инцидент с охранником: адвокат Киркорова опровергает обвинения и обвиняет в попытке очернения

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат Александр Добровинский заявил, что ситуация с охранником, которого толкнул Филипп Киркоров в сентябре, была разрешена ещё тогда.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

По словам адвоката, после инцидента следователь посетил народного артиста, обсудил детали с ним, и стороны договорились.

Теперь Добровинский утверждает, что инцидент стал предметом обсуждения с целью подчеркнуть его после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Несмотря на требования охранника привлечь Киркорова к ответственности, адвокат утверждает, что певцу ничего не грозит.