В прошедшие выходные Алла Пугачева и Максим Галкин* отпраздновали 12 лет с дня своей свадьбы. В честь этого события супруги разместили одинаковое фото на своих страницах в социальной сети и поделились своими мыслями о браке. Максим и Алла Борисовна заявили своим подписчикам о том, что они очень счастливы вместе.
Напомним, полтора года назад Пугачева с Галкиным* переехали в Израиль. Они обустроились в роскошном особняке, отправили своих детей в местную школу, а Максим начал изучать иврит и продолжил концертную деятельность.
Однако позднее стало известно, что Алла Пугачева вместе с детьми покинула Израиль и переехала на Кипр, где владеет домом у моря и получила гражданство страны. В ближайший год певица, судя по сообщениям, планирует провести именно там. Пару дней назад Максим Галкин также прибыл на Кипр с гастролями, как он сам сообщил в социальной сети.
*Признан инагентом в России
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.