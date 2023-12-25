Алла Пугачева и Максим Галкин* высказались о своем браке по случаю 12-летия со дня свадьбы

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В прошедшие выходные Алла Пугачева и Максим Галкин* отпраздновали 12 лет с дня своей свадьбы. В честь этого события супруги разместили одинаковое фото на своих страницах в социальной сети и поделились своими мыслями о браке. Максим и Алла Борисовна заявили своим подписчикам о том, что они очень счастливы вместе.

Фото: Личный аккаунт Максима Галкина в Instagram by Максим Галкин и Алла Пугачёва

Напомним, полтора года назад Пугачева с Галкиным* переехали в Израиль. Они обустроились в роскошном особняке, отправили своих детей в местную школу, а Максим начал изучать иврит и продолжил концертную деятельность.

Однако позднее стало известно, что Алла Пугачева вместе с детьми покинула Израиль и переехала на Кипр, где владеет домом у моря и получила гражданство страны. В ближайший год певица, судя по сообщениям, планирует провести именно там. Пару дней назад Максим Галкин также прибыл на Кипр с гастролями, как он сам сообщил в социальной сети.

*Признан инагентом в России

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