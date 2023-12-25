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Полина Гагарина поделилась редким видео с 6-летней дочерью и показала ёлку

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Семейные моменты от певицы Полины Гагариной — настоящая редкость для её поклонников, поэтому обнаружить видео певицы с детьми, особенно новогоднее, — это подарок! На своей странице в запрещенной соцсети Полина поделилась моментом, когда они с дочерью украшали новогоднюю ёлку, предоставив милый ролик с ее 6-летней дочерью Мией.

Полина Гагарина поделилась редким видео с 6-летней дочерью и показала ёлку

Super.ru пишет, что дочь Гагариной редко появляется в социальных сетях, поэтому этот пост с Миюшей, как нежно называет её сама артистка, действительно тронул сердца поклонников. В комментариях некоторые даже долго размышляли, кто выигрывает в красоте — Мия или украшенная ёлка, и, в конце концов, решили, что невозможно затмить девочку чем-то или кем-то.


Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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