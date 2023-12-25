Певица Ольга Орлова о своём участии в "голой вечеринке": признаю, что это был перебор

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова объяснила, что гости "голой вечеринки" Насти Ивлеевой отнеслись к мероприятию с юмором.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Орловой

Экс-участница группы "Блестящие" объяснила, что скандальная вечеринка была закрытой и посвящалась снимкам, которые не были напечатаны на обложке журнала Playboy.

"В связи с этим, дресс-код был с фривольным подтекстом, но, с уточнением — "насколько вы можете себе это позволить", — написала певица в своём микроблоге.

Она отметила, что парень с носком "накреативил". Артистка призналась, что никто не думал, что мероприятие "выльется в то, что вылилось".

"Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше", — выразила своё мнение Орлова.

Ранее Настя Ивлеева извинилась за свою вечеринку.