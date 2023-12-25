Певица Ольга Орлова объяснила, что гости "голой вечеринки" Насти Ивлеевой отнеслись к мероприятию с юмором.
Экс-участница группы "Блестящие" объяснила, что скандальная вечеринка была закрытой и посвящалась снимкам, которые не были напечатаны на обложке журнала Playboy.
"В связи с этим, дресс-код был с фривольным подтекстом, но, с уточнением — "насколько вы можете себе это позволить", — написала певица в своём микроблоге.
Она отметила, что парень с носком "накреативил". Артистка призналась, что никто не думал, что мероприятие "выльется в то, что вылилось".
"Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше", — выразила своё мнение Орлова.
Ранее Настя Ивлеева извинилась за свою вечеринку.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.