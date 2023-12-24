Юрий Лоза обеспокоен взлётом тарифов на коммунальные услуги: "Красавцы"

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Юрий Лоза опасается прогнозируемого скачка цен на жилищно-коммунальные услуги.

Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Автор и исполнитель хита "Плот" отреагировал на новость о том, что тарифы на жилищные услуги вырастут с нового года.

Артист рассказал, что и так отдал за коммунальные услуги на две тысячи больше, чем в прошлом месяце.

"Это получается, что недавнее тихое подорожание было и не подорожание вовсе, а разминка, раз о нём не оповещали — настоящее ждёт нас после нового года!" — написал Лоза в своём ВК-аккаунте.

Он отметил, что можно отчитываться о выполнении обязательств по социальным программам.

"Не хватает денег — поднимаются тарифы. Красавцы", — выразил своё возмущение музыкант.

Ранее Юрий Лоза рассказал анекдот о коррупции.