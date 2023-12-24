Юрий Лоза опасается прогнозируемого скачка цен на жилищно-коммунальные услуги.
Автор и исполнитель хита "Плот" отреагировал на новость о том, что тарифы на жилищные услуги вырастут с нового года.
Артист рассказал, что и так отдал за коммунальные услуги на две тысячи больше, чем в прошлом месяце.
"Это получается, что недавнее тихое подорожание было и не подорожание вовсе, а разминка, раз о нём не оповещали — настоящее ждёт нас после нового года!" — написал Лоза в своём ВК-аккаунте.
Он отметил, что можно отчитываться о выполнении обязательств по социальным программам.
"Не хватает денег — поднимаются тарифы. Красавцы", — выразил своё возмущение музыкант.
Ранее Юрий Лоза рассказал анекдот о коррупции.
Народный артист России и композитор Александр Зацепин поделился своим взглядом на Россию и предсказаниями относительно будущего российской эстрадной дивы Аллы Пугачёвой.