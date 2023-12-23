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Поэт Резник нашёл связь между словами певицы Лаймы Вайкуле в адрес РФ и её финансовыми трудностями

1:06
Шоу-бизнес

Артистка Лайма Вайкуле, известная своей негативной позицией по отношению к России, недавно выразила резкую критику в адрес композитора Раймонда Паулса, который стоит за многими её хитами. По словам певицы, он якобы списал все свои работы с зарубежных композиций.

Поэт Резник нашёл связь между словами певицы Лаймы Вайкуле в адрес РФ и её финансовыми трудностями
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Лаймы Вайкуле

Этот новый выпад вызвал возмущение у легендарного поэта-песенника Ильи Резника, совместно с Паулсом создавшего множество популярных песен. Резник считает, что недавние атаки Вайкуле на Россию и её коллег в музыкальной сфере связаны с её серьезными финансовыми трудностями и тяжёлым заболеванием.

По словам поэта-песенника, артистке поставлен тяжёлый диагноз, и ей необходимо зарабатывать средства на дорогостоящие лекарства. Её последние заявления связаны с финансовыми сложностями.

"Я желаю ей здоровья и могу сказать, что последние её интервью не что иное, как последствия каких-то тяжёлых лекарственных препаратов. Бог ей судья", — сказал Резник в беседе с "МК".

Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле - Вернисаж
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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