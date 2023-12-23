Композитор Александр Зацепин предрек будущее Пугачёвой

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России и композитор Александр Зацепин поделился своим взглядом на Россию и предсказаниями относительно будущего российской эстрадной дивы Аллы Пугачёвой в интервью корреспонденту KP.RU.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Как отмечает музыкант, в своей молодости он был очень "американизированным ребенком", что было характерно для многих его сверстников. Однако с течением времени его взгляды претерпели изменения. В настоящее время он не собирается покидать Россию и не видит своего будущего в другой стране.

"В какой-то момент я осознал, что вырос настоящим русским. Куда уезжать, и, главное, зачем? У меня здесь жена, дочь, мама... А что я буду делать там?" — отметил он.

Несмотря на это, новости об отъезде своих коллег Зацепин воспринимает абсолютно спокойно.

"Думаете, я страдал из-за того, что Пугачёва уехала?" — заключил он, добавив, что Пугачёва еще вернется на родину, чтобы провести свои последние годы.