Mash: у Киркорова предложили отобрать звание народного артиста из-за вечеринки Ивлеевой

Филиппу Киркорову предложили лишить звание народного артиста России в связи с инцидентом на вечеринке Насти Ивлеевой в ночном клубе "Мутабор". Согласно информации Telegram-канала Mash, обращение с этим предложением в министерство культуры написал общественник Виталий Бородин. Он выразил недовольство полуобнаженным дресс-кодом, принятым на мероприятии, включая одежду самого Киркорова.
Ранее Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ в материалах, связанных с обсуждаемой "голой" вечеринкой блогера Насти Ивлеевой. Это вызвало реакцию председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, который отметил, что ведомство уже занимается блокировкой и удалением этих материалов, назвав их "мерзостью".
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.