Mash: у Киркорова предложили отобрать звание народного артиста из-за вечеринки Ивлеевой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филиппу Киркорову предложили лишить звание народного артиста России в связи с инцидентом на вечеринке Насти Ивлеевой в ночном клубе "Мутабор". Согласно информации Telegram-канала Mash, обращение с этим предложением в министерство культуры написал общественник Виталий Бородин. Он выразил недовольство полуобнаженным дресс-кодом, принятым на мероприятии, включая одежду самого Киркорова.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Ранее Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ в материалах, связанных с обсуждаемой "голой" вечеринкой блогера Насти Ивлеевой. Это вызвало реакцию председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, который отметил, что ведомство уже занимается блокировкой и удалением этих материалов, назвав их "мерзостью".