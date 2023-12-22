Сын застреленного тюменского авторитета и Баста записали совместный трек

Тюменский артист, известный под псевдонимом OG Buda (Григорий Ляхов), выпустил совместный трек с популярным исполнителем Бастой. Новая композиция под названием "Карма" была представлена публике 22 декабря.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В тексте трека рэперы делятся своими переживаниями от трудной жизни до достижения успеха, а также рассказывают о своих близких. OG Buda освещает темы, связанные с утратой отца, переездом в другую страну и бесполезностью богатства в достижении настоящего счастья.

"Уже на следующий день самолет взмывает в небо. Рощино, такси до дома, улица Мориса Тореза. Улыбки, подарки, и апатия исчезла. Но кто мог предвидеть, что это станет моей последней поездкой?" – рассказывает Ляхов о своей последней встрече с отцом.

OG Buda является сыном одного из лидеров преступной группировки "Десятка", деятельность которой охватывала Тюмень в 90-х годах. Алексей Ляхов, отец артиста, погиб от выстрела на улице, сообщает Megatyumen.ru.