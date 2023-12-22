Старшая дочь 37-летней певицы Глюкозы — 16-летняя Лидия, давно перестала быть маленькой девочкой. Самостоятельная и взрослая, она активно строит свою карьеру в музыке, учится, и, кажется, успешна в личной жизни. Недавно Лидия приняла важное решение и представила своего бойфренда родителям, что вызвало у певицы Глюкозы радостное волнение.
Наталья Ионова - настоящее имя певицы, выразила свою поддержку и радость в запрещенной соцсети, где опубликовала трогательное фото 16-летней Лидии в объятиях ее возлюбленного. В сторис она подписала фотографию словами: "Какие у меня уже взрослые дети". Этот момент стал особенным и значимым для семьи, и певица с гордостью поделилась им с подписчиками.
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