Певица Селена Гомес впервые высказалась о своих новых отношениях

Недавно 31-летняя Селена Гомес поделилась подробностями своего нового романа с музыкальным продюсером Бенни Бланко. По всей видимости, они встречаются примерно полгода, и, несмотря на вопросы и сомнения поклонников, певица счастлива. Бенни Бланко, будучи давним другом певца Джастина Бибера - бывшего парня Селены, вызвал интерес и сомнения у фанатов, поклонники считают его не привлекательным.

Фото: Фото: Инстаграм (запрещен в РФ) @selenagomez by Бенни Бланко, Селена Гомес и Пэрис Хилтон

В интервью для Vogue México Селена Гомес подчеркнула, что сложно найти человека, который выслушает и позаботится, но, когда это произойдет, это будет здорово, и отношения будут здоровыми. В интервью также упоминается, что Бенни очень внимателен и честен, отмечая различие в его отношении по сравнению с предыдущими партнерами Гомес.





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