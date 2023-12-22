Эксперт по королевским делам Том Куини считает, что после оскорбительных высказываний в адрес королевской семьи и действий принца Гарри, Меган Маркл не сможет восстановить отношения с родственниками своего мужа.
DailyShow пишет, что Куини предлагает стратегию восстановления отношений, включающую возвращение Меган в Англию и подчинение всем указаниям королевы и других членов семьи. Однако он считает, что Меган, возможно, слишком горда, чтобы согласиться на такие условия, и что развод может быть более вероятным результатом, чем изменение ею своего мнения. Пользователи сети также высказывают мнение, что герцоги Сассекские, скорее всего, разведутся.
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