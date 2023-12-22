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Джин из BTS рассказал о песне, которая чуть не уничтожила группу

0:57
Шоу-бизнес » Зарубежный

В последнем документальном фильме "BTS Monuments: Beyond The Star" Джин, один из участников популярной группы BTS, рассказал о трудных моментах в их карьере, связанных с неудачным синглом "Danger". Этот трек, задуманный как потенциальный хит, не смог завоевать популярность и стал причиной финансовых трудностей для группы. Джин откровенно признался, что в тот момент они ощущали разочарование и даже рассматривали возможность распада.

Джин из BTS рассказал о песне, которая чуть не уничтожила группу
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Группы BTS

Тем не менее, участники BTS несмотря на сложности, не сдались. Они продолжили трудиться над своей музыкой, и их следующий альбом "The Most Beautiful Moment in Life, Part 1" стал переломным моментом, принеся им глобальное признание и славу. История успеха BTS стала важным уроком о том, как преодолевать трудности и несмотря на неудачи стремиться к достижению своих целей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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